Російські терористи активізували диверсійно-розвідувальні групи у Сумській та Харківській областях. Загроза від них не зникає й для Чернігівської області.

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Одну з останніх груп викрили в Сумській області. Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсантів було вибито за лінію державного кордону", - розповів Демченко.

Для ефективної боротьби з ворожими ДРГ, військові, які боронять ділянку кордону спільну тренуються й відточують взаємодію між сусідиними підрозділами й позиціями. Зокрема для оборони залучаються протидиверсійні резерви, а також відпрацьовуються різні тактики.