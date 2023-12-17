Росіяни активізували ДРГ у Сумській та Харківській області - Демченко [ Редагувати ]
Російські терористи активізували диверсійно-розвідувальні групи у Сумській та Харківській областях. Загроза від них не зникає й для Чернігівської області.
Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Одну з останніх груп викрили в Сумській області. Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсантів було вибито за лінію державного кордону", - розповів Демченко.
Для ефективної боротьби з ворожими ДРГ, військові, які боронять ділянку кордону спільну тренуються й відточують взаємодію між сусідиними підрозділами й позиціями. Зокрема для оборони залучаються протидиверсійні резерви, а також відпрацьовуються різні тактики.
по темі
Російські окупанти знову атакували прикордоння Сумської області
У Харкові, приміром, ремонти не припиняють і під час обстрілів. Більше про роботу енергетиків - далі.
Воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Каже, коли в перші години вторгнення рф на сімейні нараді думали, що робити, рішення Олексія йти на фронт добровольцем підтримав 6-річний син. З прикордонником - зустрівся Євген Соломін.
Його волонтери відновлюють житло, пошкоджене після обстрілів рф. Тепер запрошують усіх охочих здобути будівельну спеціальність. І приєднатися до відновлення нашої країни. Світлана Шекера розкаже детальніше про навчання.
Протягом дня групи російських військових здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області