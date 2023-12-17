Військові рф обстріляли цивільну інфраструктуру Сумської області: загинула жінка [ Редагувати ]
Військові російської федерації обстріляли цивільну інфраструктуру Сумської області. В результаті ворожої атаки загинула місцева жінка.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
За даними слідства, сьогодні близько 12:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру Краснопілля Сумської області.
Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, в результаті чого 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби.
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