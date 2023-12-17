У Києві в районі аварійної станції метро "Деміївська" почав просідати асфальт, де розташовані торгові павільйони. Про це 17 грудня повідомили столичні пабліки та опублікували фото.

Судячи з фото, над тунелем синьої гілки київського метро почав просідати грунт. Неподалік колишнього Деміївського ринку тріскається асфальт і під землю сповзають торгові павільйони.

Ймовірно, це повʼязано з підтопленням столичного метрополітену.

Нагадаємо, шість станцій "синьої" гілки київського метро від Либідської" до "Теремків" зупинили на аварійний ремонт 8 грудня, бо виявили тріщини у тунелі поряд з метро "Деміївська". Судячи з відео, метро перебуває під загрозою обвалу.

Для уникнення транспортного колапсу від станції метро "Либідська" до "Теремків запустили наземний транспорт (77 автобусів і 20 тролейбусів), що дублює маршрути закритих станцій метро.