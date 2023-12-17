Національне агентство з питань запобігання корупції виключило австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Статус ПРИЗУПИНЕНО на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії.

Raiffeisen Bank International перебував у "ганебному" списку спонсорів війни з березня 2023 року через рішення продовжувати діяльність у росії.

У росії дочірня структура Raiffeisen Bank International - Райффайзенбанк - входить до переліку 13 системно важливих банків (у переліку також є ще один іноземний банк - італійський UniCredit).

У лютому 2023 року стало відомо, що Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, яке відповідає за виконання санкцій, розпочало розслідування щодо австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International через її російський бізнес.

Після того, як Україна виключила Raiffeisen Bank з переліку міжнародних спонсорів війни, Австрія погодилась зняти блокування 12-го пакета санкцій проти росії. Напередодні, 16 грудня, про це повідомляв Reuters з посиланням на європейського дипломата.

В інститутах ЄС у Брюсселі зараз ініційовано письмову процедуру щодо санкційного пакету, вона не повинна зайняти багато часу.

12-й пакет санкцій ЄС включає заборону на прямі поставки діамантів з РФ, а також тих, що перероблені в третіх країнах. Можливі заборона на експорт верстатів, які застосовуються для створення зброї, та додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту. Обмеження також можуть бути запроваджені проти сина дмитра мєдведєва та компанії "АльфаСтрахування".