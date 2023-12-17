Найбільший у світі порносайт Pornhub опублікував тренди 2023 року - вони показують, що найбільше цікавило користувачів, виходячи з їх запитів.

Головною тенденцією 2023 року Pornhub називає "доросле порно" - його шукали на запити "мілфи", який став п'ятим за популярністю у всьому світі, та "зрілі", який посів сьоме місце.

Найпопулярнішим запитом 2023 стало слово "хентай". Як зазначає Pornhub, хентай утримує перше місце за кількістю пошукових запитів уже три роки поспіль.

Аналітики Pornhub частково пояснюють це популярністю відеоігор - наприклад, Zelda: Tears of the Kingdom, випущеної раніше цього року, а також глобальною популярністю аніме. На другому місці у списку найпопулярніших запитів - "мілфа".

У рейтингу порноактрис перше місце за популярністю, як і рік тому, посіла Абелла Денджер, друге - Анжела Уайт. На третє місце з четвертого перемістилася російська порноакторка Єва Ельфі.

У 2023 році в усьому світі на 243% побільшало пошукових запитів зі словом "уніформа". Зросла кількість запитів "військова форма", "поліцейська форма" і "людина у формі", які обігнали популярну в минулі роки "уніформу покоївки".

Кількість запитів зі словом "солдат" збільшилась на 332%. При цьому запит "жінка-солдат" посів п'яте місце за популярністю, випередивши "солдата армії" та "солдата-гея". На PornhubGay категорія "військові" зросла на 88%.

Доктор Лорі Бетіто, секс-терапевт, пояснює, що людей приваблює уніформа, що символізує владу, а форма військових, поліцейських та пожежників до того ж асоціюються з героїзмом, відповідальністю, мужністю та прагненням допомагати людям.

Додайте до уніформи трохи гарячості, і для деяких людей ви отримаєте ідеального партнера для фантазій.

Нагадаємо, Pornhub вирішив покінчити з відео, завантаженим без згоди учасників зйомок. У 2021 році ресурс додав функцію, що дозволяє користувачам завантажити відео тільки після ідентифікації відбитків пальців.