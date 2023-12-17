В Україні триває загальна мобілізація, тому військовозобов’язаним вручатимуть повістки, зокрема, за місцем проживання. У Полтаві представники військкомату ходитимуть по квартирах разом із поліцейськими та роздаватимуть повістки. Про це в ефірі радіо "Полтава" розповів речник обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, повідомляє "Суспільне".

Це основний спосіб оповіщення, тому що в ТЦК є дані про військовозобов’язаних і один з пунктів – це його адреса проживання. У випадку мобілізації якраз за цією адресою працівники ТЦК прибувають і сповіщають його, що він повинен прийти до ТЦК і уточнити свої дані, а у випадку необхідності – бути призваним.

Тепер разом з працівниками ТЦК ходитимуть поліцейські.

Якщо громадянин порушує правила військового обліку вже не вперше, то він може бути доставлений примусово, тому що в ТЦК немає функцій примусового доставлення, а в поліції є. Також наявність поліції дає знати громадянам, що заходи та дії ТЦК є абсолютно законними. Прибирається той фактор, що громадяни вигадують якусь незаконність в законних діях. Як було раніше? Він (військовозобов’язаний - ред.) порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою, його дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати.

Спеціальних місць, в яких працівники ТЦК мають проводити оповіщення громадян, немає, вони не передбачені в законодавстві. Тому це може бути адресне сповіщення (за місцем проживання) та у громадських місцях.

Сповіщення у громадських місцях - це більше вимушений захід, тому що легше підготувати повістку, прибути за адресою і там її вручити. Але не всі виконують правила військового обліку і проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали у ТЦК. А він повинен протягом 7 днів повідомити про зміну адреси проживання. Тому виникла потреба сповіщення у громадських місцях, на блокпостах. Якщо казати про спортзали, тренажерні зали, вони є нічим іншим, як громадським місцем, тому представники ТЦК абсолютно законно туди заходять і там працюють.

Полтавський воєнком розповів про особливості вручення повісток за місцем проживання військовозобов’язаних.

Повертаючись до поняття посилення мобілізації, одним з пунктів було визначено саме в Полтаві, що представники ОСББ надають доступ до під’їздів. Представники ТЦК заходять в під’їзд, стукають у квартиру і вже спілкуються з громадянином. Ми не кажемо зараз в жодному разі про видачу повістки, як про видачу так званої бойової повістки. Лише для прибуття в ТЦК.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що відтепер сільські голови можуть особисто підписувати повістки для військовозобов'язаних.

Працівники ТЦК не мають права заходити на територію приватної власності, зокрема ресторанів, спортивних залів і баз відпочинку для роздачі повісток.