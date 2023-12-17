В Аргентині внаслідок падіння даху спортцентру через шторм загинуло 13 людей (відео) [ Редагувати ]
В аргентинському портовому місті Баїя-Бланка внаслідок шторму обрушився дах спортивного клубу Bahiense del Norte. AFP із посиланням на заяву мерії повідомило, що під завалами загинули 13 людей.
За даними агентства, дах обрушився у тій частині будівлі, де проходили змагання з фігурного катання. Видання Pagina 12 повідомило, що троє постраждалих перебувають у реанімаційному відділенні міської лікарні. Співробітники екстрених служб досі визволяють людей з-під завалів.
AFP зазначає, що у місті було зафіксовано швидкість вітру понад 140 км/год. Через шторм та торнадо у деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням.
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