В аргентинському портовому місті Баїя-Бланка внаслідок шторму обрушився дах спортивного клубу Bahiense del Norte. AFP із посиланням на заяву мерії повідомило, що під завалами загинули 13 людей.

За даними агентства, дах обрушився у тій частині будівлі, де проходили змагання з фігурного катання. Видання Pagina 12 повідомило, що троє постраждалих перебувають у реанімаційному відділенні міської лікарні. Співробітники екстрених служб досі визволяють людей з-під завалів.

AFP зазначає, що у місті було зафіксовано швидкість вітру понад 140 км/год. Через шторм та торнадо у деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням.