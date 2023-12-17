ЗСУ отримали першу партію дронів-камікадзе AQ 400 Scythe [ Редагувати ]
Збройні сили України отримали першу партію дронів-камікадзе AQ 400 Scythe українського виробництва. Фото публікує компанія-виробник Terminal Autonomy, раніше відома як стартап One Way Aerospace.
У даний час компанія має початкову виробничу потужність 100 одиниць AQ 400 Scythe на місяць. У перспективі планується збільшити потужність до 500 одиниць.
У квітні цього року тижневик Defense News повідомляв, що одна з держав НАТО виявила інтерес до продукції українського стартапу One Way Aerospace, що спеціалізується на випуску дешевих дронов-камікадзе кустарного виробництва.
Га травень планувався демонстраційний показ безпілотників One Way Aerospace - AQ-400 "Коса" (Scythe) та AQV-150 "Скальпель" (Scalpel). Представники стартапу тоді заявили про плани відкрити на території України складальний цех площею щонайменше 1 тис. кв. м з метою наростити випуск свого нового дрона-камікадзе AQ-400.
Запуск AQ-400 здійснюється з короткої злітно-посадкової смуги або катапульти. Дальність польоту нового безпілотника - 750 км. Швидкість дрону - від 140 км/год до 200 км/год. Маса корисного навантаження - до 32 кг.
Корпус виготовлений з фрезерованих листів фанери. Стверджується, що безпілотник спроектований таким чином, щоб його можна було виготовляти без залучення кваліфікованої робочої сили.
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