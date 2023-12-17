Збройні сили України отримали першу партію дронів-камікадзе AQ 400 Scythe українського виробництва. Фото публікує компанія-виробник Terminal Autonomy, раніше відома як стартап One Way Aerospace.

У даний час компанія має початкову виробничу потужність 100 одиниць AQ 400 Scythe на місяць. У перспективі планується збільшити потужність до 500 одиниць.

У квітні цього року тижневик Defense News повідомляв, що одна з держав НАТО виявила інтерес до продукції українського стартапу One Way Aerospace, що спеціалізується на випуску дешевих дронов-камікадзе кустарного виробництва.

Га травень планувався демонстраційний показ безпілотників One Way Aerospace - AQ-400 "Коса" (Scythe) та AQV-150 "Скальпель" (Scalpel). Представники стартапу тоді заявили про плани відкрити на території України складальний цех площею щонайменше 1 тис. кв. м з метою наростити випуск свого нового дрона-камікадзе AQ-400.

Запуск AQ-400 здійснюється з короткої злітно-посадкової смуги або катапульти. Дальність польоту нового безпілотника - 750 км. Швидкість дрону - від 140 км/год до 200 км/год. Маса корисного навантаження - до 32 кг.

Корпус виготовлений з фрезерованих листів фанери. Стверджується, що безпілотник спроектований таким чином, щоб його можна було виготовляти без залучення кваліфікованої робочої сили.

Нагадаємо, Іран представив новий дрон-камікадзе Shahed-238.