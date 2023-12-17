Суд Ватикану засудив екс-радника Папи Франциска - кардинала Анджело Беччу - до п'яти з половиною років ув'язнення та штрафу у розмірі 8 тис. євро у справі про управління коштами Ватикану. Про це повідомляє Vatican News.

Кардинал Беччу, який сам колись претендентом на посаду Понтифіка, став найвищим священнослужителем католицької церкви, якого судив кримінальний суд Ватикану.

Кримінальна справа стосується купівлі будівлі у центрі Лондона як інвестиції за рахунок пожертв. Кардинала Беччу звинуватили у розтраті розміром 200 млн євро, скоєної в період з 2013 по 2014 рік. Він не визнав провини.

Vatican News зазначає, що вирок було ухвалено після 86 слухань. У фінансових злочинах у цій справі звинувачувалися ще дев'ять осіб, зокрема економісти, юристи та екс-співробітники Ватикану. Суд також оштрафував чотири компанії, визнані причетними до розтрати.

Кардинал Беччу

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