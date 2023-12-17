ФІФА затвердила 19 з 32 учасників зміненого клубного чемпіонату світу [ Редагувати ]
Міжнародна федерація футболу (FIFA) назвала 19 команд з 32, які у 2025 році братимуть участь в оновленому клубному чемпіонаті світу. Раніше до турніру входили лише сім команд.
З 2025 року ФІФА розширить перелік учасників змагань до 32-х, а турнір проводитимуть раз на чотири роки.
З 12 європейських футбольних клубів до клубного чемпіонату світу потрапили вісім: "Челсі", "Реал", "Манчестер Сіті", "Баварія", ПСЖ, "Інтер", "Порту" та "Бенфіка".
З Північної, Південної та Центральної частин Америки на турнір потрапили: "Монтеррей", "Леон", "Сіетл Саундерс", "Палмейрас", "Фламенго" та "Флуміненсе".
Африку на змаганнях представлять єгипетський клуб "Аль-Ахлі" та марокканський "Відад".
Азію - саудівський "Аль-Хіляль" і японський "Урава Ред Даймондс", Океанію - новозеландський "Окленд Сіті".
Клубний чемпіонат світу 2023 року стартував 12 грудня в Джидді. Цього року клубний чемпіонат світу з футболу передостанній раз відбудеться у нинішньому форматі.
Учасники клубного чемпіонату світу з футболу 2023 року:
- "Аль-Іттіхад" (Саудівська Аравія) - господар турніру;
- "Манчестер Сіті" (Англія) - переможець Ліги чемпіонів Європи;
- "Флуміненсе" (Бразилія) - переможець Кубка Лібертадорес;
- "Леон" (Мексика) - переможець Ліги чемпіонів Північної та Центральної Америки;
- "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) - переможець Ліги чемпіонів Океанії;
- "Урава Ред Даймондс" (Японія) - переможець Ліги чемпіонів Азії;
- "Аль-Ахлі" (Єгипет) - переможець Ліги чемпіонів Африки.
Сітка клубного чемпіонату світу з футболу 2023 року:
- перший раунд (12 грудня): "Аль-Іттіхад" - "Окленд Сіті";
- 1/4 фіналу (15 грудня): "Аль-Ахлі" - "Аль-Іттіхад"/"Окленд Сіті";
- 1/4 фіналу (15 грудня): "Леон" - "Урава Ред Даймонд";
- 1/2 фіналу (18 грудня): "Флуміненсе" - "Аль-Ахлі"/"Аль-Іттіхад"/"Окленд Сіті";
- 1/4 фіналу (19 грудня): "Леон"/"Урава Ред Даймонд" - "Манчестер Сіті".
Матч за третє місце та фінал турніру відбудуться 22 грудня.
Клубний чемпіонат світу проводиться з 2000 року (з 2001 до 2004 року турнір не проводився). Торік "Реал" вп'яте став переможцем турніру і найуспішнішою командою в його історії. Раніше іспанський клуб перемагав у клубному чемпіонаті світу у 2014, 2016, 2017 та 2018 роках.
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