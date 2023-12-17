Біля станції "Академік Вернадський" вилупились перші пінгвінята (фото) [ Редагувати ]
Біля української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді вилупились перші пінгвінята. У найближчі місяці очікується справжній "бебі-бум", повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
"Нині з перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіняти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри.
Вони зараз у сіренькому пушку, дуже смішні й незграбні, ховаються під батьків, але активно звідти пищать", - пишуть полярники.
Найближчі кілька місяців на нашому острові очікується справжній бебі-бум. Адже нині тут гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів - понад 5,3 тис. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко нарахував у їхніх гніздах 4,8 тис. яєць.
Звісно, успішність вилуплення залежатиме від різних факторів, зокрема, кількості снігу та активності хижаків, але передбачаємо, що на Новий рік біля "Вернадського" буде дуже багато пінгвінів і пінгвінят.
Нагадуємо, що ці птахи висиджують яйця та пташенят по черзі. Доки один з партнерів залишається на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля, а через кілька днів вони змінюються.
Під повною опікою батьків малюки перебувають близько місяця. Потім починають линяти, об'єднуватися в ясла та активно вивчати навколишній світ.
Після закінчення линьки вони вчаться плавати в океані й самостійно добувати собі їжу. До того їх годують батьки наловленим крилем.
Нагадаємо, біля берегів Антарктиди почав рухатися найбільший айсберг у світі.
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