У США зростає видобуток сланцевої нафти через скорочення експорту ОПЕК+ [ Редагувати ]
Американські бурові компанії, які працюють у Пермському басейні у Західному Техасі та на сланцевих родовищах Баккенівської формації у Північній Дакоті, збільшили видобуток сланцевої нафти до рекордного рівня на тлі рішення країн ОПЕК+ скоротити експорт "чорного золота". Про це повідомляє Bloomberg.
Видобуток нафти зараз випереджає оцінки американських прогнозистів на 0,8 млн б/д і досягає 13,3 млн б/д. Аналітики очікували на незначне зростання видобутку нафти в США цього року через обіцянки американських нафтових компаній стримувати видатки і зосередитися на поверненні коштів акціонерам.
Bloomberg зазначає, що прогнозисти недооцінили роль приватних компаній, які не звітують про фінансові результати щокварталу.
Наприкінці листопада країни ОПЕК+ дійшли згоди, за якою Саудівська Аравія продовжує добровільне скорочення експорту нафти на 1 млн б/д, росія збільшує скорочення до 500 тис. б/д, інші країни організації сукупно скорочують нафтоекспорт на 500 тис. б/с с. Угода діє до березня 2024 року.
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