У кабінеті Залужного знайшли прослушку - ЗМІ [ Редагувати ]
У неділю, 17 грудня, в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виявили "прослушку", повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.
За його словами, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.
"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання.
Раніше ми писали про те, що, жодного конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним немає.
Це лише фантазії західних журналістів, яким за два роки війни стало не так цікаво писати про українських воїнів, які в окопах мужньо боронять Батьківщину від російських загарбників.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.
по темі
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що Кабінет міністрів схвалив проєкт закону щодо виплат пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки
У місті Курськ, Курської області росії, невідомий дрон атакував район залізничного вокзалу
У нині ще окупованому місті Маріуполь на Донеччині партизани влаштували вибух автомобіля, в якому перебував офіцер з кавказького підрозділу російської федерації
Вночі 16 грудня російські терористи знову спробували здійснити масовану атаку дронами проти України
У ніч на суботу, 16 грудня, окупанти обстрілювали Херсон та область