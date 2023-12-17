У неділю, 17 грудня, в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виявили "прослушку", повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.

За його словами, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання.

Раніше ми писали про те, що, жодного конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним немає.

Це лише фантазії західних журналістів, яким за два роки війни стало не так цікаво писати про українських воїнів, які в окопах мужньо боронять Батьківщину від російських загарбників.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.