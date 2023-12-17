Північна Корея вирішила відзначити 12-ту річницю смерті покійного лідера Кім Чен Іра запуском балістичної ракети малої дальності в напрямку Східного моря. Про це повідомляє Yonhap.

Сьогоднішній запуск ненадовго викликав припущення, що це могла бути міжконтинентальна балістична ракета (МБР), оскільки перший заступник радника з питань національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо заявив кількома днями раніше, що Північна Корея може запустити МБР протягом грудня цього року.

Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що Північна Корея запустила ракету малої дальності з Пхеньяну або поблизу нього близько 22:38 і вона пролетіла близько 570 кілометрів, перш ніж впала в Східне море.

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