Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив, що процес переговорів України для вступу до Європейського союзу буде не простим, проте історично Київ визначився. Про це він сказав під час звернення голови держави.

Ми маємо рішення Європейської ради, заради якого працювали увесь рік, - рішення про відкриття переговорів щодо членства. Ближчими днями офіційно започаткуємо з Єврокомісією процес оцінки українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу - процес скринінгу.

Зеленський додав, що також готується і до роботи щодо переговорної рамки для України - очікуємо її навесні.

Процес переговорів буде непростим, але головне, що історично ми визначились: Україна завжди буде частиною нашого спільного європейського дому. І я дякую усім, хто допомагає наближати необхідні європейські рішення, - усім, хто долучився: і політикам, і громадським лідерам, і народам різних країн, які однаково вірять в нас, в Україну і в Європу.

Раніше ми писали про те, що у кабінеті Залужного знайшли прослушку.