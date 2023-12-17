Депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради, обрали запобіжний захід. Про це повідомляє Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

За даними суду, сьогодні 17 грудня, Батрину відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

В судовому засіданні, сторона обвинувачення зазначила, що один з потерпілих від отриманих ушкоджень помер, та клопотала про обрання відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Сторона захисту та підозрюваний, за даними суду, проти задоволення клопотання прокурора не заперечили.

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання депутата, де, серед іншого, знайшли "передсмертну записку". Зміст її наразі перевіряється.

Попередня стадія досудового розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину, а також вивчаються мотиви підривника.