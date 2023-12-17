Окупанти збили свій штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив про те, що російські Телеграм-канали поширюють дописи з зображенням штурмовика Су-25 та підписом "Вічного польоту, брате". Проте Україна не має відношення до збиття літака рф.
Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25!
За його словами, збиття літака рф це чіткі та злагоджені дії російських зенітників.
За що їм "велике спасибі" від усього українського народу!
Нагадаємо, російські окупанти знову атакували прикордоння Сумської області, в результаті чого поранення отримала одна особа.
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