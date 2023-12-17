Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив про те, що російські Телеграм-канали поширюють дописи з зображенням штурмовика Су-25 та підписом "Вічного польоту, брате". Проте Україна не має відношення до збиття літака рф.

Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25!

За його словами, збиття літака рф це чіткі та злагоджені дії російських зенітників.

За що їм "велике спасибі" від усього українського народу!

Нагадаємо, російські окупанти знову атакували прикордоння Сумської області, в результаті чого поранення отримала одна особа.