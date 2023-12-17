Прослушка Залужного: СБУ відкрила справу та розкрила деталі [ Редагувати ]
Так, я вас правильно зрозумів. Служба безпеки України розпочала розслідування щодо прослушки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це свідчить допис СБУ в Telegram.
Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.
В СБУ заявили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.
За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.
Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.
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