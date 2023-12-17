Так, я вас правильно зрозумів. Служба безпеки України розпочала розслідування щодо прослушки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це свідчить допис СБУ в Telegram.

Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

В СБУ заявили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.

Раніше у кабінеті Залужного знайшли прослушку.