ЗСУ збили ворожі безпілотники у Дніпропетровській області [ Редагувати ]
Українські військові над Дніпропетровською областю збили два російські безпілотники. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook.
Мінус два безпілотники в Павлоградському районі.
Однак голова ОВА не уточнив, які саме дрони збили українські захисники.
Протиповітряна оборона залишається пріоритетом щодо допомоги від наших партнерів й союзників. Зокрема, це неодноразово ставало однією із головних тем для переговорів під час засідання "Рамштайну".
Нагадаємо, російські окупанти знову атакували прикордоння Сумської області, в результаті чого поранення отримала одна особа.
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