Як подати заяву на "єВідновлення" через ЦНАП: пошагова інструкція [ Редагувати ]
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова заявив, що українці можуть подавати заяви на отримання грошової компенсації через програму "єВідновлення" не лише через застосунок "Дія", а й через ЦНАПи та нотаріусів. Про це повідомляється в Facebook
Оновлений механізм допоможе тим громадянам, які раніше не могли самостійно подати заявку зробити - наприклад людям з інвалідністю або неповнолітнім. Це стає можливим завдяки опції подання заяви через уповноваженого представника.
Для подачі заяви необхідно:
- Звернутися до ЦНАПу або нотаріуса маючи лише ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту.
- У разі наявності пільгової категорії - надати документ, що її підтверджує.
- Якщо заяву подає уповноважена особа - має бути довіреність на виконання правочину.
- Міністр зазначив, що заяву може прийняти будь-який ЦНАП на підконтрольній Україні території. Це не обов’язково має бути центр саме в тій же громаді де розміщене пошкоджене житло.
- Однак для подання заяви через ЦНАП чи нотаріуса житло обов'язково має бути зареєстрованим в Державному реєстрі речових прав.
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