У неділю пізно увечері, 17 грудня, росія атакує Україну "шахедами", два ворожі безпілотник збили сили ППО у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook.

Мінус два безпілотники в Павлоградському районі.

Голова ОВА не уточнив, які саме дрони збили українські захисники.

Зараз повітряна тривога оголошена у Київській, Вінницькій, Черкаськй та Хмельницькій областях. Ударні ворожі БпЛА рухаються у північно-західному напрямку.

Нагадаємо, російські окупанти знову атакували прикордоння Сумської області, в результаті чого поранення отримала одна особа.