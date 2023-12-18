Російські війська помилково збили власний штурмовик Су-25, пілот загинув. Інформацію, яка з'явилася у Z-пабліках, підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

"Вечного полета, брат" - так пишуть у російських пабліках!

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Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу!", - пише командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 17 грудня окупанти втратили в Україні 324 літаки та 324 гелікоптери.