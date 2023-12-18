Росіяни помилково збили власний Су-25, пілот загинув - Повітряні Сили [ Редагувати ]
Російські війська помилково збили власний штурмовик Су-25, пілот загинув. Інформацію, яка з'явилася у Z-пабліках, підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
"Вечного полета, брат" - так пишуть у російських пабліках!
Приєднуюсь!
Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу!", - пише командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 17 грудня окупанти втратили в Україні 324 літаки та 324 гелікоптери.
по темі
В Україні презентували першу партію дронів-камікадзе AQ 400 Scythe українського виробництва. Повідомляється, що вони вже надійшли на озброєння ЗСУ. Фото публікує компанія-виробник Terminal Autonomy, раніше відома як стартап One Way Aerospace
Понад 40 тисяч росіян кинули воювати на Авдіївський напрямок. Ворог продовжує втрачати численні штурмові групи, але на їх місце приходять нові. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін
На Таврійському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Окупанти зменшили кількість штурмових дій та знову почали задіювати для ударів авіацію
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" активність піхоти окупантів знову збільшилась - відбулось 55 бойових зіткнень. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
Під Авдіївкою, яка є наближчим населеним пунтмом, який ЗСУ контроюють біля Донецька, російська армія зібрала угруповання у 100-150 тисяч вояків. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військовий аналітик Павло Нарожний