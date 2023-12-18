Рф вночі атакувала Україну "шахедами", ППО знищила всі цілі [ Редагувати ]
Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 18 грудня. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.
Військові рф випустили по Україна 5 БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ, що в росії. Усі дрони було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України.
Зазначається, що ворожі цілі ліквідували в межах чотирьох областей: Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 17 грудня окупанти втратили в Україні 324 літаки та 324 гелікоптери.
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