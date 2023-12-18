Погода як навесні: прогноз на 18 грудня [ Редагувати ]
Погода в Україні 18 грудня буде, як навесні. Місцями очікується дощ та шквальний вітер, але плюсова температура.
За прогнозами синоптиків, сьогодні по Україні хмарно. Очікуються невеликі дощі у північних, центральних та південних областях, а на сході з мокрим снігом. На решті території без суттєвих опадів.
На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. На заході та півночі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура протягом доби у більшості областей від 0 до +5. Вдень на півдні +3 +8 градусів, а вночі на сході від +2 до -3 градусів.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, а області можливі шквальні пориви.
Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть +2 +4 градуси.
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