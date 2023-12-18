ЗСУ знищили 1090 окупантів та більше 40 танків: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 17 грудня, українські військові ліквідували ще 1090 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 347 160 одиниць особового складу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 347 160 (+1090) осіб ліквідовано;
танків - 5783 (+44) од.;
бойових броньованих машин - 10752 (+60) од.;
артилерійських систем - 8175 (+38) од.;
РСЗВ - 926 (+3) од.;
засоби ППО - 610 (+1) од.;
літаків - 324 (+0) од.;
гелікоптерів - 324 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6290 (+12) од.;
крилаті ракети - 1610 (+0) од.;
кораблі/катери - 22 (+0) од.;
підводні човни - 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 10822 (+56) од.;
спеціальна техніка - 1198 (+4) од.
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