Невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента США Джо Байдена у штаті Делавер увечері 17 грудня, коли родина Байденів залишала передвиборчий штаб; президентське подружжя не постраждало.

За даними свідків події, сріблястий седан з номерами Делаверу в’їхав у припаркований позашляховик, який охороняв кортеж президента, коли Байден йшов від передвиборчого штабу до свого броньованого авто. Це сталося у центрі міста Вілмінгтон о 20:07 у неділю.

Після інциденту седан спробував продовжити рух на перекритому перехресті, але його швидко оточили співробітники служби безпеки. Агенти наставили зброю на водія, наказавши йому підняти руки вгору.

Байдена посадили в автомобіль, де вже сиділа його дружина, і швидко відвезли до їхнього будинку у Вілмінгтоні.

Повідомляється, що подружжя у безпеці, і що інцидент не вплинув на графік американського президента.

BREAKING: Clearer footage of the Presidential motorcade incident. According to pool reporters, the driver of the car the crashed was cooperating with Secret Service Agents. You can see a startled President Biden being quickly ushered into his SUV. pic.twitter.com/qdv5vWOXVX