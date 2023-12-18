Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері [ Редагувати ]
Невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента США Джо Байдена у штаті Делавер увечері 17 грудня, коли родина Байденів залишала передвиборчий штаб; президентське подружжя не постраждало.
За даними свідків події, сріблястий седан з номерами Делаверу в’їхав у припаркований позашляховик, який охороняв кортеж президента, коли Байден йшов від передвиборчого штабу до свого броньованого авто. Це сталося у центрі міста Вілмінгтон о 20:07 у неділю.
Після інциденту седан спробував продовжити рух на перекритому перехресті, але його швидко оточили співробітники служби безпеки. Агенти наставили зброю на водія, наказавши йому підняти руки вгору.
Байдена посадили в автомобіль, де вже сиділа його дружина, і швидко відвезли до їхнього будинку у Вілмінгтоні.
Повідомляється, що подружжя у безпеці, і що інцидент не вплинув на графік американського президента.
BREAKING: Clearer footage of the Presidential motorcade incident. According to pool reporters, the driver of the car the crashed was cooperating with Secret Service Agents. You can see a startled President Biden being quickly ushered into his SUV. pic.twitter.com/qdv5vWOXVX— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) December 18, 2023
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