Голова НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні [ Редагувати ]
Україна отримала запевнення від країн Заходу щодо фінансової підтримки у 2024 році. Але невизначеність зростає, і її потрібно враховувати.
"Щодо ризиків наступного року, то багато уваги до гарантій отримання міжнародної допомоги", - сказав він на зустрічі з представниками австрійських та німецьких компаній в Україні.
Пишний нагадав, що частково реалізувався ризик ритмічності надходження зовнішнього фінансування.
"Проте запевнення, які ми отримали від партнерів разом з успішним проходженням Україною другого перегляду програми МВФ, дають підстави розраховувати на підтримку донорської коаліції у 2024 році", - сказав він.
Водночас, як зазначив голова НБУ, "правда також і в тому, що невизначеність зростає, з нею зростають і ризики і нам потрібно зробити висновки з цієї турбулентності і врахувати в подальшій роботі".
Раніше Нацбанк презентував пам’ятну монету "Країна супергероїв", присвячену волонтерам.
по темі
Протягом минулої доби, 17 грудня, українські військові ліквідували ще 1090 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 347 160 одиниць особового складу
Погода в Україні 18 грудня буде, як навесні. Місцями очікується дощ та шквальний вітер, але плюсова температура
Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 18 грудня. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.
У неділю, 17 грудня, за участі міністра енергетики України Германа Галущенка президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС
Російські окупанти продовжують тиснути на українських персонал Запорізької АЕС. Загарбники змушують робітників робити доноси на колег