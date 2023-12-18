Рф накопичує ракети різних типів для атак по Україні - Ігнат [ Редагувати ]
Росія накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, а також ще має достатньо дронів-камікадзе.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Відповідаючи на питання, чи є ознаки того, що РФ, використовуючи різноманітні засоби ураження, готується до чергового масованого удару по Україні, Ігнат зазначив, що з'ясувати задуми ворога не так просто.
"Ми розуміємо, що ворог накопичує певні засоби. Це крилаті ракети, зокрема. Балістичні ракети, маю на увазі "Іскандер-М". Зрештою такі речі, які відбувалися останнім часом, ми не вперше переживаємо", - сказав речник.
За його словами, порівняно з осінню цього року, то влітку було більш "спекотно" в контексті російських атак.
"Тому, що ми бачили улітку і "Кинджали", і крилаті ракети, і балістичні, і дрони. Зараз ворог почав ближче до холодної пори застосовувати ракети повітряного базування: Х-101, Х-555. Ну і побачили ми вже і "Іскандери", і ракети С-400, які були застосовані в атаках на Київ", - зазначив Ігнат.
Також речник наголосив, що росіяни зараз мають достатньо дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щодня з різних напрямків.
"Ну і ми вже бачили їх рекордне застосування буквально нещодавно на нашу столицю. Тому ракети звичайно ворог має і буде ними обстрілювати, але треба нарощувати наші спроможності щодо збиття ударних БПЛА", - додав він.
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