ЄС вже сьогодні ухвалить нові санкції проти росії - Politico [ Редагувати ]
Сьогодні, 18 грудня, відбудеться коротка письмова процедура ухвалення, а також публікації 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти росії.
Як нагадує Financial Times, головним занепокоєнням Австрії було включення Raiffeisen Bank International до списку "міжнародних спонсорів війни", втім, у суботу, 16 грудня Україна виключила його звідти на час переговорів з Європейською комісією.
Зазначається, що австрійський банк продовжує працювати в росії. Попри те, що він скорочує свій бізнес, на країну припадає половина його прибутків цього року.
Як відзначають дипломати, оскільки інші 26 країн-членів ЄС вже підписались, ймовірно, що новий пакет санкцій приймуть вже сьогодні.
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