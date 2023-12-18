Сьогодні, 18 грудня, відбудеться коротка письмова процедура ухвалення, а також публікації 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти росії.

Як нагадує Financial Times, головним занепокоєнням Австрії було включення Raiffeisen Bank International до списку "міжнародних спонсорів війни", втім, у суботу, 16 грудня Україна виключила його звідти на час переговорів з Європейською комісією.

Зазначається, що австрійський банк продовжує працювати в росії. Попри те, що він скорочує свій бізнес, на країну припадає половина його прибутків цього року.

Як відзначають дипломати, оскільки інші 26 країн-членів ЄС вже підписались, ймовірно, що новий пакет санкцій приймуть вже сьогодні.