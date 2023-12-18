У ЄС вигадали спосіб покарати Орбана за протидію Україні [ Редагувати ]
В Європейському Союзі вивчають можливі методи стримування премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо блокування підтримки України. Про це повідомляє "24 Канал" посилаючись на Financial Times.
Один із варіантів, який розглядають лідери ЄС, - це позбавлення Угорщини права голосу, щоб без її участі схвалити угоду про надання пакета допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро у період з 2024 по 2027 роки.
Зокрема, деякі представники в Брюсселі пропонують використати процедуру покарання згідно зі статтею 7 Договору про Євросоюз 2007 року у зв'язку з порушенням принципу верховенства закону, що може призвести до припинення права голосу країни.
Крок може заблокувати будь-яка інша держава-член, однак зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованої підтримки в ЄС. Проте багато країн переймаються через використання такого покарання, тому що, по суті, це є найпотужнішою зброєю ЄС проти держави-члена, - пишуть журналісти видання.
Нагадаємо, керівники країн Європейського союзу розглядали можливість позбавлення Угорщини права голосу під час обговорення питання щодо переговорів про приєднання України до цього союзу.
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