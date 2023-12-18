Прикордонні загони виявили та відігнали від кордону Харківщини дві групи російських диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив представник Держприкордонної служби Андрій Демченко під час ефіру загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

"Їх викрили кілька днів тому. На щастя, прикордонники вчасно зреагували: виявили рух, відкрили по них вогонь і ті відійшли за лінію державного кордону. Усіма своїми діями російські війська намагаються показувати свою перевагу на цьому напрямку, але одна з їхніх основних задач — щоб Україна тримала частину сил на кордоні. Це для того, щоб ми не могли перекинути військових на важливіші напрямки, де ведуться бої", - сказав Демченко.

То того ж, він попередив, що загроза від російських ДРГ залишається також близько території Чернігівщини, Сумщини та поблизу Бахмута.

"Останніми днями найбільш активно російські війська штурмували позиції прикордонників на Бахмутському напрямку. На щастя, усі їхні спроби захопити позиції відбили. Наші хлопці активно використовують і міномети і артилерію, щоб відбивати атаки та завдавати ударів".

Нагадаємо, росія накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, а також ще має достатньо дронів-камікадзе.