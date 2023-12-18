Через аварію, у якій зіткнулися легковик і вантажівка на Львівщині, загинули четверо людей, зокрема троє військовослужбовців.

Співробітники ДБР розпочали кримінальне розслідування стосовно трагічної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області та надали подробиці аварії.

За попередніми даними, військовий, який керував автомобілем, не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де рухалася вантажівка з автопричепом.

Трагедія сталася 16 грудня близько 15:00 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу селища Сможе Стрийського району на Львівщині. Всі загиблі перебували у легковому автомобілі, що належить одній з військових частин, - зазначили у відомстві.

Згідно із повідомленням на сторінці Державної спеціальної служби транспорту у Facebook, серед загиблих - заступник очільника адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та цивільна особа Дубровська Наталія Іванівна.

Здійснюється розслідування з приводу порушення правил безпеки дорожнього руху учасником військового транспорту (ч. 2 ст. 415 КК України). Вивчаються всі обставини трагедії, а також призначено проведення експертиз.

Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, в селі Сможе Стрийського району на Львівщині сталася аварія, у результаті якої зіткнулися фура та легковик Ford Focus з військовими номерами.