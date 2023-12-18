Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав перші коментарі щодо повідомлення про прослушку. Він підтвердив факт прослушки і додав, що аналогічні прилади були виявлені не лише в його кабінеті.

Цю інформацію Залужний розповів "РБК-Україна".

Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.), - сказав Залужний.

Також він визнав, що вказаний кабінет не був його постійним місцем перебування.

В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку - ред.), - розповів головком та додав, що прослушка була знайдена не лише у нього.

У Генеральному штабі ЗСУ також відреагували на інформацію щодо знайденої у прослушки в кабінеті головнокомандувача Валерія Залужного 17 грудня.

В Генштабі підтвердили, що під час запланованої перевірки приміщень, яка відбулася вчора, виявлено засоби обладнання для незаконного отримання інформації.

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, які призначені для роботи головнокомандувача Збройних Сил України та співробітників Апарату, який забезпечує їхню діяльність.

З метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, повідомлено Службу безпеки України, - заявили у Генштабі.

Нагадаємо, у неділю, 17 грудня, в кабінеті Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виявили "прослушку", повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.