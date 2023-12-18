До протестів польських перевізників долучаться фермери [ Редагувати ]
З 18 грудня польські перевізники і фермери розпочинають нову блокаду пропускного пункту "Дорогуськ" на кордоні з Україною.
Про це повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter (X).
В Дорогуську стартує нова блокада кордону, яку раніше заборонив війт. До нас приєднуються аграрії з організації "Об’єднане село", - сказав він.
Зазначається, що протест, до якого долучаться аграрії, має розпочатися о 14:30 за київським часом.
За словами лідера протестувальників, фермери долучаються до блокування "у зв’язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку".
Нагадаємо, автобус з України потрапив у ДТП на території Словаччини. За попередніми даними, є постраждалі, зокрема, діти.
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