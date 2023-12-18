У Києві закриють на ремонт ще одну ділянку метро [ Редагувати ]
У Києві, у зв'язку з проблемами у перегінному тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій гілці метро, може розпочатися ремонт на ще одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії міського метрополітену.
Про це повідомив заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук у відповідь на запитання "Телеграфу".
"У зв’язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка". Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", - розказав топменеджер.
Загалом же, за його словами, фахівці КП проводять спостереження та нагляд за технічним станом об’єктів метрополітену згідно з чинною нормативною документацією.
Крім того, почало затоплювати перехід на станцію метро "Голосіївська". Люди кажуть, що на станції столичного метро у стінах утворюються тріщини та дірки, з яких поступово починає текти вода.
Нагадаємо, кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро, отримуватимуть компенсації.
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Кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро, отримуватимуть компенсації