У Києві, у зв'язку з проблемами у перегінному тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій гілці метро, може розпочатися ремонт на ще одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії міського метрополітену.

Про це повідомив заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук у відповідь на запитання "Телеграфу".

"У зв’язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка". Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", - розказав топменеджер.

Загалом же, за його словами, фахівці КП проводять спостереження та нагляд за технічним станом об’єктів метрополітену згідно з чинною нормативною документацією.





Крім того, почало затоплювати перехід на станцію метро "Голосіївська". Люди кажуть, що на станції столичного метро у стінах утворюються тріщини та дірки, з яких поступово починає текти вода.

Нагадаємо, кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро, отримуватимуть компенсації.