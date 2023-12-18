Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відмовився коментувати плани армії на 2024 рік, зокрема щодо можливого проведення ще одного контрнаступу, який раніше був згаданий у німецькій пресі, з міркувань безпеки.

Відповідаючи на питання журналістів "РБК-Україна", Залужний не надав конкретних коментарів.

Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя. Про це не можна казати в жодному разі, - заявив Головнокомандувач.

За даними "Української правди" за посиланням на Welt, Залужний має намір провести контрнаступ у наступному році. Він визначив, що наступ був прийнятий не без підтримки з повітря, а дії розпочалися лише літом 2023 року з політичних міркувань.

За словами журналістів, Залужний обрав стратегію ведення наступу невеликими підрозділами, щоб зберегти життя солдатів, зберегти західне озброєння та здобути час.

Україна має значні плани, за словами німецького експерта з безпеки та політичного консультанта Ніко Ланге, але чекає на нове озброєння. Зокрема, з 200 танків Leopard 1 поки прибули лише 30.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав перші коментарі щодо повідомлення про прослушку. Він підтвердив факт прослушки і додав, що аналогічні прилади були виявлені не лише в його кабінеті.