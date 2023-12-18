Після початку повномасштабного вторгнення шведський музичний сервіс Spotify обмежив свою діяльність в росії і у 2023 році подав заявку на ліквідацію своєї російської юридичної особи.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на держреєстр.

Заявку на ліквідацію компанія Spotify подала у лютому 2023 року, а починаючи з 14 грудня ТОВ "Спотіфай" повністю припинило свою діяльність.

Шведський музичний сервіс діяв в hосії протягом майже 10 років, з початку січня 2014 року. Відразу після початку вторгнення, Spotify закрив свої офіси в росії, заявивши, що послуга залишиться доступною для користувачів з цієї країни. Однак на платформі видалили контент, який фінансується російською владою, зокрема подкасти, що належать російським ЗМІ.

З 11 квітня стрімінговий сервіс припинив свою роботу в росії, пропонуючи користувачам можливість завантажити свої персональні дані та видалити свої акаунти.

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