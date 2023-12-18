Компанія Spotify повністю покинула росію [ Редагувати ]
Після початку повномасштабного вторгнення шведський музичний сервіс Spotify обмежив свою діяльність в росії і у 2023 році подав заявку на ліквідацію своєї російської юридичної особи.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на держреєстр.
Заявку на ліквідацію компанія Spotify подала у лютому 2023 року, а починаючи з 14 грудня ТОВ "Спотіфай" повністю припинило свою діяльність.
Шведський музичний сервіс діяв в hосії протягом майже 10 років, з початку січня 2014 року. Відразу після початку вторгнення, Spotify закрив свої офіси в росії, заявивши, що послуга залишиться доступною для користувачів з цієї країни. Однак на платформі видалили контент, який фінансується російською владою, зокрема подкасти, що належать російським ЗМІ.
З 11 квітня стрімінговий сервіс припинив свою роботу в росії, пропонуючи користувачам можливість завантажити свої персональні дані та видалити свої акаунти.
Нагадаємо, у популярному серед українців месенджерів Telegram відзначається збільшення активності у створенні фейкових каналів, які намагаються імітувати представників українських бригад та батальйонів.
по темі
Валерій Залужний відмовився коментувати плани армії на 2024 рік
Прикордонні загони виявили та відігнали від кордону Харківщини дві групи російських диверсійно-розвідувальних груп
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив про те, що російські Телеграм-канали поширюють дописи з зображенням штурмовика Су-25 та підписом "Вічного польоту, брате"
Українські розвідники планують проведення таємних операцій на території росії
Українські військові здійснили ліквідацію ще 1250 російських терористів