У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн (фото) [ Редагувати ]
Майно, яке належало керівнику Рівненського обласного ТЦК та САП Сергію Луцюку, підозрюваному у незаконному збагаченні та нападі на солдата, було передано до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) згідно з рішенням суду.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Загальна вартість переданого майна оцінюється в 51 млн 700 тисяч гривень і включає земельну ділянку з будинком у селі Поляниця Івано-Франківської області, сім будинків на гірськолижному курорті, земельну ділянку з будинком у селищі Ланчин Івано-Франківської області та два вантажних автомобілі.
Державне бюро розслідувань повідомило про це, підкреслюючи, що Луцюк зараз знаходиться під вартою без можливості внесення застави. Адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду щоразу після продовження міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Україні буде відкритий публічний доступ до декларацій працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також членів військово-лікарських комісій.
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