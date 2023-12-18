До Києва приїхав помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії [ Редагувати ]
Джеймс О’Браєн, помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії, прибув до Києва у понеділок, 18 грудня.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х (колишньому Твіттері).
Вітаю знову в Києві помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О’Браєна. Ваш візит укотре підтверджує те, що наша підтримка України є непохитною, - написала Брінк.
Вітаю знову в Києві Помічника Держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О’Браєна @StateEUR! Ваш візит вкотре підтверджує те, що наша підтримка України є непохитною. pic.twitter.com/PwMsF7KBD9— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 18, 2023
Нагадаємо, у 2023 році обсяги підготовки українських військовослужбовців за участі Латвіїзбільшились більше ніж учетверо.
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