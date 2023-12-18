Збереження життя та мінімізація ушкоджень - головне призначення броньованих засобів захисту на кшталт бронежилетів і плитоносок. Але для цього треба не лише вірно підібрати захисне спорядження, а й правильно його налаштувати для носіння. На що треба звертати увагу при виборі плитоносок та бронеплит, щоб їх було зручно носити, розповіли експерти компанії Zahysnyk.com.

Чим плитоноска відрізняється від бронежилета

Перш за все, треба відрізняти плитоноски від бронежилетів. Хоча всі вони призначені для захисту торсу людини від ураження пулями та уламками снарядів, між цими видами спорядження є суттєва різниця.

Бронежилети виробляють з міцного матеріалу, в який зашити плити з металу або кераміки, тому вони не потребують встановлення додаткових елементів для захисту. Плитоноска - це фактично чохол для броньованих плит, без яких він не має жодної захисної функції. Тому до плитоноски обов'язково треба добирати також бронепластини, які будуть в неї вставлятися. Кишені для плит можуть бути розташовані не лише спереді та позаду, а й на боках. Також плитоноски можуть мати додаткові елементи для захисту шиї, плечового поясу та пахової зони, підсумки або кріплення для останніх.

Загалом, конструктивно всі плитоноски можна поділити на:

схованого ношення, розраховані на плити до 3-го класу захисту включно;

відкритого ношення полегшені (з незахищеними боками) або стандартні (з бічним захистом);

модульні з підсумками;

зі з’ємними частинами, тобто повноцінні засоби індивідуального бронезахисту.

На що треба звертати увагу при виборі плитоноски

При виборі плитоноски, перш за все, треба звертати увагу на матеріал, з якого вона виготовлена, як зручно вироб сидить на тілі, можливість використання різних типів плит або додаткового спорядження, відзначає керуюча магазином “Захисник” Христина Маціовська.

Найбільш якісним матеріалом для таких виробів вважається Cordura, що представляє собою дуже міцну та стійку до зносу тканину на основі нейлону. Менш міцною, але також популярною є тканина типу Oxford. Моделі для військових відрізняються також посиленими швами та регульованими ременями, які дозволяють якомога краще підігнати амуницію під конкретну статуру.

Пояс камербенд, який з'єднує передню та задню частини плитоноски, також повинен бути регульованим для кращого підлаштування “плитника” під фігуру. Він може бути доповнений стрічкою для системи MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying Equipment), що дозволяє рівномірно розподілити додаткове обладнання. Але слід не забувати, що кожен додатковий предмет означає додаткову вагу, що зменшує вашу ступінь рухливості.

Як правильно підлаштувати плитоноску та обрати бронеплити

Щоб плитоноска виконувала своє головне призначення - захищати тулуб від уражень - та не заважала функціональності бійця, її слід правильно підігнати та укомплектувати. Перш за все, треба обрати правильний розмір бронепластин. Для цього:

визначіть зону захисту (зазвичай це область тіла від ключичної кістки до верхньої частини живота);

зробіть заміри відстані між ключичними кістками та від верхньої частини грудної кістки до верху живота (це і є необхідні розміри бронепластини).

Найбільш розповсюдженими є пластини 25х30 см (10х12 дюймів). Але для більш великої людини цього може виявитись недостатньо, а невеликій - додавати дискомфорт при носінні. Тому при нестандартній статурі треба особливо прискипливо віднестись до підбору бронеплит.

Правила підгонки самої плитоноски доволі прості:

головним є рівномірне розподілення ваги з усіх сторін, щоб пластини не перетягували в ту або іншу сторону. Більш важкі речі краще помістити по центру, щоб вони не заважали руху;

вставивши плити в кишені, треба перевірити, що вони розташовані рівно. Після цього можно відрегулювати застібки для рівномірної посадки плитоноски на тулубі;

переконайтесь, що задня пластина захищає всі життєво важливі органи та надійно закріплена;

одразу переконайтеся, що плити та додаткове обладнання не заважає рухам або швидкому доступу до зброї;

бажано, щоб плечова зона залишилась відкритою, що зберігає вільні рухи.

І ще декілька порад щодо комплектації плитоноски:

спочатку в підсумки завантажуються патрони, аптечка, рація та ємність з водою. Найбільш важливі речі повинні бути найбільш доступними, при цьому не слід забувати про рівномірне розподілення ваги;

“медицину” краще розмістити так, щоб до неї можно було однаково легко дістатись обома руками;

намагайтесь комплектувати підсумки лише необхідними речами. Крім того, що зайва вага буде обмежувати мобільність, мінімально навантажений спорядженням плитонос меньше чіпляється за кущі, одежу та інші перешкоди.

Вже налаштовану та укомплектовану плитоноску краще перевірити в звичайних умовах, наприклад, зробивши в ній пробіжку чи інші активні дії. Так можна переконатись, що підгонка зроблена правильно і спорядження не буде доставляти дискомфорт в бойових умовах.