ЗСУ зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів через скорочення допомоги [ Редагувати ]
Українські військовослужбовці на передовій стикаються з недостатнім обсягом артилерійських снарядів внаслідок скорочення допомоги від союзників.
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського в коментарі Reuters.
Тарнавський вказав, що основна проблема стосується артилерійських снарядів калібрів 122 мм та 152 мм, зокрема дефіцит відчутний по всій лінії фронту.
Обсяги (допомоги, - ред.), які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас сьогодні, враховуючи наші потреби, - відзначив Тарнавський.
Виснажені українські військові на південно-східному фронті, за його словами, перейшли до оборони на деяких ділянках, але в той же час намагаються продовжувати наступ на інших.
На деяких ділянках ми перейшли (до оборони), а на деяких продовжуємо наступальні дії - маневром, вогнем і просуванням вперед. І ми готуємо наші резерви для наших подальших широкомасштабних дій, - пояснив Тарнавський.
Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відмовився коментувати плани армії на 2024 рік, зокрема щодо можливого проведення ще одного контрнаступу, який раніше був згаданий у німецькій пресі, з міркувань безпеки.
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