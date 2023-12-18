Марта Костюк не вийшла на фінал виставкового турніру проти росіянки [ Редагувати ]
Українська тенісистка Марта Костюк вирішила відмовитися від участі у фіналі французького виставкового турніру Negomental Open de Bourg-de-Peage, де вона мала зіграти проти росіянки Мірри Андрєєвої.
Цю інформацію надали організатори турніру.
Спочатку українка мала зіграти з хорваткою Донною Векіч, але та отримала травму.
Костюк не змогли знайти заміну, і Андрєєва зіграла з чоловіком, якому програла. Але була визнана переможницею жіночого турніру.
Le Monde зазначає, що після вторгнення рф в Україну Костюк уже грала з росіянами та білорусами, хоча й не тиснула їм руки.
Зазначається, що влітку Андрєєву вже звинуватила інша українська тенісистка Даяна Ястремська за те, що росіянка лайкнула кілька дописів у соцмережах на підтримку путіна та вторгнення в Україну.
Нагадаємо, українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан має проблеми зі здоров’ям.
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