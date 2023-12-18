У понеділок вдень, 18 грудня, рух великогабаритних транспортних засобів на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні України з Польщею було тимчасово призупинено. Ця ситуація виникла внаслідок нових заходів протесту, які були ініційовані польськими перевізниками. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.

Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.

Там уточнюють, що організатори акції протесту хочуть пропускати лише по одній вантажівці на годину. При цьому вони пропускатимуть гуманітарну та військову допомогу, а також вантажівки з тваринами та товарами, які швидко псуються.

Прикордонники уточнюють, що протестувальники не хочуть перешкоджати руху автобусів.

Нагадаємо, автобус з України потрапив у ДТП на території Словаччини. За попередніми даними, є постраждалі, зокрема, діти.