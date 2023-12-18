Перевізники знову заблокували пункт пропуску на кордоні України з Польщею [ Редагувати ]
У понеділок вдень, 18 грудня, рух великогабаритних транспортних засобів на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні України з Польщею було тимчасово призупинено. Ця ситуація виникла внаслідок нових заходів протесту, які були ініційовані польськими перевізниками. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.
Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.
Там уточнюють, що організатори акції протесту хочуть пропускати лише по одній вантажівці на годину. При цьому вони пропускатимуть гуманітарну та військову допомогу, а також вантажівки з тваринами та товарами, які швидко псуються.
Прикордонники уточнюють, що протестувальники не хочуть перешкоджати руху автобусів.
Нагадаємо, автобус з України потрапив у ДТП на території Словаччини. За попередніми даними, є постраждалі, зокрема, діти.
по темі
У Києві планують випробувати човниковий рух між станціями метро на Оболонсько-Теремківській лінії у тестовому режимі
У Києві планують провести ремонт ще на одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки
Спортсмени з російської федерації вирішили бойкотувати Олімпійські ігри у знак протесту проти умов участі, які обмежують їхню можливість виступати лише в нейтральному статусі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав перші коментарі щодо повідомлення про прослушку
Росія накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, а також ще має достатньо дронів-камікадзе