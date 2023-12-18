Спортсмени рф почали самоусуватися від Олімпіади-2024 [ Редагувати ]
Спортсмени з російської федерації вирішили бойкотувати Олімпійські ігри у знак протесту проти умов участі, які обмежують їхню можливість виступати лише в нейтральному статусі. Про це повідомляють пропагандистські медіа рф.
Представники країни-агресорки в спорті розпочали новий тиждень з протестів на адресу Міжнародного олімпійського комітету (МОК). російські спортсмени незадоволені допуском до літніх Ігор лише в статусі нейтральних атлетів.
Старт параду відмов дав дворазовий олімпійський чемпіон Євгєній Рилов. Титулований плавець заявив, що "вірить у великий російський народ" та не буде уподібнюватися "західним провокаторам". Спортсмен, який у березні 2022 року підтримав повномасштабне вторгнення рф до України на мітингу в "Лужніках", назвав свій вчинок "чесністю".
Я не йду на повідку в МОК, я – за чистий спорт. Я прийняв виважене рішення – відмовляюся їхати на Олімпійські ігри, поки вся ця нісенітниця не осяде на дні та наша вода знову не стане чистою.
Згодом приклад плавця наслідували в збірній росії з художньої гімнастики. Її наставниця Ірина Вінер упевнена, що російським спортсменкам нічого робити на змаганнях без прапора, гімну та вболівальників.
Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для росії. Але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну росії.
Нагадаємо, українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан має проблеми зі здоров’ям.
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