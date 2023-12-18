У Києві планують провести ремонт ще на одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки. Проте закриття перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується. Про це повідомили у КМДА.

В мерії столиці наголосили, що ця ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року.

Зазначається, що фахівці "Київського метрополітену" ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки. Особливо тих, що побудовані у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах.

Нагадаємо, кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро, отримуватимуть компенсації.