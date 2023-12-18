У понеділок, 18 грудня, російські окупанти вдарили по Херсону з артилерії. Про це повідомляється у Телеграм-каналі Олександра Прокудіна.

В одному з житлових кварталів міста ворог обстріляв приватне підприємство.

"На жаль, травми несумісні з життям, отримав 40-річний охоронець, який знаходився на робочому місці", - додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами.