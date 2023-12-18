Окупанти вдарили по Херсону з артилерії: є загиблий [ Редагувати ]
У понеділок, 18 грудня, російські окупанти вдарили по Херсону з артилерії. Про це повідомляється у Телеграм-каналі Олександра Прокудіна.
В одному з житлових кварталів міста ворог обстріляв приватне підприємство.
"На жаль, травми несумісні з життям, отримав 40-річний охоронець, який знаходився на робочому місці", - додав він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами.
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