У понеділок, 18 грудня, Європейський Союз ввів в дію новий, 12-ий, пакет санкції проти країни агресора росії.

Про це повідомляється на сайті ЄС.

"У цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше повідомлення чітке, як я вже заявляв, коли очолював неформальну Раду із закордонних справ у Києві: ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет", - заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Які саме санкції?

російські алмази

Накладається заборона на прямий чи непрямий імпорт або перевезення алмазів з росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з росії, алмази, що експортуються з росії, алмази, що прямують транзитом через росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

До санкційного списку було додано 29 організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс росії у її війні проти України. Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу росії електронних компонентів.

Подовжено заборону на транзит для товарів і технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС до третіх країн через територію росії.

Обмеження ціни на нафту

Буде запроваджено жорсткіші правила впровадження обмеження цін на нафту. Також посилений механізм обміну інформацією дозволить краще ідентифікувати судна та організації, які здійснюють оманливі дії, такі як переміщення з судна на судно.

Рада вирішила запровадити правила сповіщення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити їх продаж та експорт більш прозорими. Мова зокрема про вживані транспортні засоби, які можуть бути використані для ухилення від заборони на імпорт російської сирої чи нафтопродуктів і обмеження цін G7.

Залізо та сталь

Сьогоднішнє рішення додає Швейцарію до списку країн-партнерів, які застосовують набір обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з росії.

Індивідуальні списки

Окрім економічних санкцій, Рада вирішила включити до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

Блокування Австрією санкцій проти рф

12 грудня посли Європейського союзу не змогли погодити новий пакет санкцій проти росії. Ухваленню рішення зашкодила Австрія, оскільки Відень вимагав від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International з переліку міжнародних спонсорів війни.

Банк не продав свій бізнес після вторгнення росії в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на власні джерела, що Австрія блокує 12-й пакет санкцій проти РФ та вимагає від України вилучити австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International з українського чорного списку компаній-спонсорів війни.