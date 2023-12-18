Невдовзі настане період Різдвяних та Новорічних свят, і всі діти з нетерпінням чекають на прихід зимових канікул. В той час, як для дітей - це справжнє свято, перед батьками постає багато питань. Основне - чим зайняти дитину та як зробити її дозвілля цікавим і різноманітним.

Ми зібрали для вас декілька ідей, чим зайнятись з дитиною на канікулах.

Ковзанка

Любителі кататися на ковзанах залюбки відвідують льодову арену у будь-яку пору року. Добре, що у Києві є всесезонні криті ковзанки, як от каток Космополіт на Шулявці або льодова арена у "Дрім Тауні" на Оболоні, інакше цієї розваги прийшлося би чекати до зими.

А от взимку на додачу до критих у місті з’являється ще безліч атмосферних ковзанок просто неба, як от "Ice Lights" на Даринку чи "Зимова країна" ВДНГ. Тож можете сходити з дитиною покататися на ковзанах незалежно від сезону.

"Білосніжка. Новорічна історія"

У передноворічну пору завжди хочеться зводити дитину на цікавий святковий спектакль. Оригінальна новорічна вистава-мюзикл про Білосніжку у виконанні артистів всесвітньо відомого театру пригод і фантастики "Каскадер" прийдеться до душі маленьким глядачам і подарує їм масу задоволення. Встигніть насолодитися разом з дітьми сучасною хореографію, цікавим сюжетом і прекрасною музикою

Де: Київ, Михайла Грушевського вулиця, 30/1, Будинок офіцерів Збройних сил України.

Коли: 16-24 грудня 2023 року, о 12:00 та о 14:00.

Вартість квитків: від 200 грн.

Вистава "Казкові історії Святого Миколая"

Перший місяць зими завжди насичений новорічними і різдвяними заходами, присвяченими Дню Миколая, Різдву і, звичайно, Новому року. Якщо хочеться піти з дитиною на святковий спектакль або концерт, тоді з радістю запрошуємо на виставу "Казкові історії Святого Миколая" від ансамблю "KALYNA" в одному з торгово-розважальних центрів у центрі столиці. На гостей чекає дивовижний світ української культури, вікових традицій, дзвінких колядок і щедрівок та енергійних танців.

Де: пл. Галицька, 1, ТЦ "Україна", 4 поверх.

Коли: 25, 26, 27, 28, 29 та 30 грудня 2023 року о 12:00, 15:00, 17:00 та 18:00.

Вартість квитків: 250 грн.

День в ігровому центрі

Як правило, діти завжди раді пропозиції поїхати пограти в розважальному центрі. Формат можна вибрати під будь-який вік дитини.

Малята із задоволенням підуть стрибати на батутах, лазити в лабіринтах, "купатися" в сухих басейнах, дуріти в поролонових ямах. Зручно і те, що більшість розваг входить у вартість вхідного квитка.

"Fly Park" на Дарниці та у Дрім Тауні;

"Ігроленд" на Почайній;

"Game Park" в ТРЦ "Gorodok";

"Країна мрій" на Осокорках;

"Fly Kids" у ТЦ "Rive Gauche";

"Планета" в ТРЦ "Ametyst Mall";

"Мадагаскар" у РЦ "Блокбастер";

"Дитяча Планета" у "Cosmo Multimall" та багато інших.

Дитячі ігрові автомати в "Mars Park"

Космічний, сучасний і прикольний – таким запам’ятається дітям і дорослим розважальний центр ігрових автоматів Mars Park у Києві. Звичайні радості знімають напругу, зменшують стрес і дозволяють трохи відволіктися. Із найцікавішого тут є:

VR ігри та атракціони

Аерохокей.

Гоночний симулятор на платформі, що рухається, і статичний.

Призотека.

Redemption автомати.

Аркадні шутери.

Кімнати для святкування днів народження.

Дитячий боулінг.

Автодром.

Київ, Академіка Заболотного вулиця, 37, ТРЦ "Art Mall".

Графік роботи: Пт-Нд з 10:00 до 21:00.

Ціна: від 20 до 100 грн один атракціон, але вигідніше купувати відразу ігрову карту.

Парк "Київська Русь"

Історико-культурний центр "Древній Київ" у парку "Київська Русь" – цікаве місце для дітей та дорослих. На десятку гектарів землі відобразили епоху Стародавньої Русі V-XIII століть у величних спорудах Київського Дитинця – трибуни та трони князів, фортеці, музеї історичного костюма, суднобудування, давньослов’янського зодчества тощо.

Сюди можна приїхати помилуватися стародавньою архітектурою, влаштувати пікнік на природі або посидіти в корчмі та поласувати справжньою українською кухнею. Не менш цікаво відвідати князівську стайню, покататися верхи, постріляти з лука і просто пофоткатися – приїжджайте і пориньте в дивовижну історію з головою.

Де: Копачів (Київська область).

Вартість одного квитка – 150 грн.

Осляча ферма "Osloff"

"Osloff" запрошує дітей та дорослих відпочити від міської метушні в оточенні мальовничої природи. На фермі мешкає багато видів осликів, з якими ви можете поспілкуватися, сфотографуватися і навіть погодувати їх.

Також на фермі є дитячий майданчик з батутами, можна покататися верхи на осликах та конях, поплавати на човні по озеру, посмажити шашлики та скуштувати осляче молоко з сиром власного виробництва – приходьте всією родиною та насолоджуйтесь природою у світі тварин.

Де: Великі Дмитровичі (Київська область).

Ціни: вартість для двох – 400 грн.

Прогулянка на квадроциклах

Класний і веселий спосіб провести час зі старшими дітьми – покататися всією родиною на квадроциклах. Це і прогулянка на природі, і крапля адреналіну, і незабутні емоції.

Це проводиться у супроводі інструктора. Самостійно керувати малокубатурним квадрациклом можуть діти від 12 років, а дітей трохи молодше можна посадити спереду – це не менш цікаво.

Дзеркальний лабіринт

Атракціон "Дзеркальний лабіринт" – яскравий, привабливий та порадує дітей будь-якого віку. Тут на вас чекає велика кількість нескінченних дзеркальних коридорів, веселий сміх та азарт гри кольору, світла та музики – все це забезпечить вибух позитивних емоцій.

Де: Академіка Заболотного вулиця, 37 (метро Теремки).

Ціна: 150 грн.

Боулінг

Дітей забавляє кидати кулі, збивати кеглі, відточувати влучність, змагатися, продумувати стратегію і просто веселитися всією сім’єю не менше, ніж дорослих.

Так-так, дітям вхід теж дозволено і навіть обов’язковий, так що плануйте на вихідних сходити з дітьми в боулінг. Це напрочуд азартне і одночасно медитативне заняття.

З 7-8 років вони вже вміло справляються із завданням.

Мініатюрна залізниця "miniland.ua"

Однією з родзинок Києва є унікальний інтерактивний музей мініатюр – Miniland.UA. Це найбільший залізничний макет в Україні, в якому автори відтворили автентичний колорит сучасної України. Тільки уявіть в одному приміщенні вмістилось півкілометра рейок, якими рухаються 35 точних копій локомотивів та 156 вагонів!

Тільки придивіться, – неймовірно, наскільки сильно в кожній деталі відчувається кропітка робота майстрів. У музеї мініатюрної залізниці у Києві буде цікаво у будь-якому віці, тож за нагоди обов’язково зводіть дитину помилуватися цим шедевром.

Київ, вул. Степана Бандери, 34В, РЦ "Блокбастер".

Час роботи: Ср, Чт, Пт з 15:00 до 20:00 і Сб-Нд з 11:00 до 20:00.

Квест

Ідея сім’єю піти на квест популярна і дарує хорошу порцію веселощів і позитиву. Кількість цікавих сюжетів зростає, як і реальних відгуків, тому визначитися з вибором дуже просто.

Якщо ви тут ще не були, дуже рекомендуємо відвідати:

"Пірати карибського моря:скриня мерця" у просторі "The House quest&party", з 14 років.

"Секрети Юрського періоду" від "Family Quest", з 6 років.

Аліса та інші цікаві квести у віртуальній реальності в клубі Flexagon, 8+.

Зоопарки

Не поспішайте одразу скролити вниз, адже в Києві є цікаві місця з красивими тваринами, яких так люблять діти. У "Зверополісі" ви проведете незабутній час у компанії милих пухнастиків. Вони допоможуть відволіктися, трішки розслабитися та подолати стрес.

ТЦ "CosmoMultimall", вул. Вадима Гетьмана, 6, з 10 до 20:00

РЦ "Blockbuster", просп. Степана Бандери, 34В, з 10 до 19:00.

Квитки: у будні від 230 дитячий та 250 грн дорослий; у вихідні та святкові дні від 250 для дітей та 270 для дорослих.

Виставка "Становлення української нації"

Щойно діти починають скаржитися на те, що історія у школі – нудний предмет, спробуйте сходити з ними до музею. Але не у звичайний, а в інтерактивний. У музеї "Становлення української нації" сподобається і дорослому, і дитині з 7-8 років. Формат виставки мультимедійний, з безліччю інсталяцій, історичних постатей, синхронним аудіо та відео поясненням. Для дітей продумані окремі стенди з адаптованою інформацією, вона легко читається та швидко запам’ятовується.

Окрім освітніх цілей виставка має дуже важливу та глибоку місію – відродження національної гідності та поваги до України і української нації, виховання дбайливого ставлення до традицій, культури та історії свого народу, патріотизму та свідомої громадянської позиції.

Де: Лаврська вулиця, 27 (вхід з вулиці Запечерної).

Коли: Пн-Нд з 09-10:00 до 17-20:00 (графік періодично змінюється, перед візитом уточнюйте час роботи).

Покататися на картах

"SkyMall Karting Kiev" – траса довжиною 500 м і шириною 10 м, на якій можна насолодитися швидкістю і адреналіном, отримати море емоцій. Це не просто активний відпочинок, а й можливість придбати перші навички водіння – для маленьких гонщиків є дитячі карти (зріст від 115 см та від 140 см). А свої досягнення можна оцінити у роздрукованому вигляді (траса обладнана телеметрією).

Де: проспект Романа Шухевича (Генерала Ватутіна), 2Т, ТРЦ "SkyMall".

Графік роботи: Пн-Чт 11:00-22:00, Пт 12:00-22:00, Сб-Нд 10:00-22:00.

Ціна заїзду від 10 хв у вихідні: від 360 грн.

Аптека-музей на Подолі

Аптеку-музей у Києві радимо неодмінно включити до списку цікавих місць столиці та хоч раз зводити дитину сюди на екскурсію. Ви побуваєте в атмосферних приміщеннях, де працювали алхіміки, травники, знахарі, дізнаєтеся як за старих часів, за допомогою яких інструментів та сировини, вони створювали мікстури та ліки, почуєте цікаві загадкові історії.

Де: Притисько-Микільська вулиця, 7.

Графік роботи: Сб-Нд з 10:00 до 18:00.

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