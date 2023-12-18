Зимові канікули: куди піти з дитиною [ Редагувати ]
Невдовзі настане період Різдвяних та Новорічних свят, і всі діти з нетерпінням чекають на прихід зимових канікул. В той час, як для дітей - це справжнє свято, перед батьками постає багато питань. Основне - чим зайняти дитину та як зробити її дозвілля цікавим і різноманітним.
Ми зібрали для вас декілька ідей, чим зайнятись з дитиною на канікулах.
Ковзанка
Любителі кататися на ковзанах залюбки відвідують льодову арену у будь-яку пору року. Добре, що у Києві є всесезонні криті ковзанки, як от каток Космополіт на Шулявці або льодова арена у "Дрім Тауні" на Оболоні, інакше цієї розваги прийшлося би чекати до зими.
А от взимку на додачу до критих у місті з’являється ще безліч атмосферних ковзанок просто неба, як от "Ice Lights" на Даринку чи "Зимова країна" ВДНГ. Тож можете сходити з дитиною покататися на ковзанах незалежно від сезону.
"Білосніжка. Новорічна історія"
У передноворічну пору завжди хочеться зводити дитину на цікавий святковий спектакль. Оригінальна новорічна вистава-мюзикл про Білосніжку у виконанні артистів всесвітньо відомого театру пригод і фантастики "Каскадер" прийдеться до душі маленьким глядачам і подарує їм масу задоволення. Встигніть насолодитися разом з дітьми сучасною хореографію, цікавим сюжетом і прекрасною музикою
- Де: Київ, Михайла Грушевського вулиця, 30/1, Будинок офіцерів Збройних сил України.
- Коли: 16-24 грудня 2023 року, о 12:00 та о 14:00.
- Вартість квитків: від 200 грн.
Вистава "Казкові історії Святого Миколая"
Перший місяць зими завжди насичений новорічними і різдвяними заходами, присвяченими Дню Миколая, Різдву і, звичайно, Новому року. Якщо хочеться піти з дитиною на святковий спектакль або концерт, тоді з радістю запрошуємо на виставу "Казкові історії Святого Миколая" від ансамблю "KALYNA" в одному з торгово-розважальних центрів у центрі столиці. На гостей чекає дивовижний світ української культури, вікових традицій, дзвінких колядок і щедрівок та енергійних танців.
- Де: пл. Галицька, 1, ТЦ "Україна", 4 поверх.
- Коли: 25, 26, 27, 28, 29 та 30 грудня 2023 року о 12:00, 15:00, 17:00 та 18:00.
- Вартість квитків: 250 грн.
День в ігровому центрі
Як правило, діти завжди раді пропозиції поїхати пограти в розважальному центрі. Формат можна вибрати під будь-який вік дитини.
Малята із задоволенням підуть стрибати на батутах, лазити в лабіринтах, "купатися" в сухих басейнах, дуріти в поролонових ямах. Зручно і те, що більшість розваг входить у вартість вхідного квитка.
- "Fly Park" на Дарниці та у Дрім Тауні;
- "Ігроленд" на Почайній;
- "Game Park" в ТРЦ "Gorodok";
- "Країна мрій" на Осокорках;
- "Fly Kids" у ТЦ "Rive Gauche";
- "Планета" в ТРЦ "Ametyst Mall";
- "Мадагаскар" у РЦ "Блокбастер";
- "Дитяча Планета" у "Cosmo Multimall" та багато інших.
Дитячі ігрові автомати в "Mars Park"
Космічний, сучасний і прикольний – таким запам’ятається дітям і дорослим розважальний центр ігрових автоматів Mars Park у Києві. Звичайні радості знімають напругу, зменшують стрес і дозволяють трохи відволіктися. Із найцікавішого тут є:
- VR ігри та атракціони
- Аерохокей.
- Гоночний симулятор на платформі, що рухається, і статичний.
- Призотека.
- Redemption автомати.
- Аркадні шутери.
- Кімнати для святкування днів народження.
- Дитячий боулінг.
- Автодром.
Київ, Академіка Заболотного вулиця, 37, ТРЦ "Art Mall".
- Графік роботи: Пт-Нд з 10:00 до 21:00.
- Ціна: від 20 до 100 грн один атракціон, але вигідніше купувати відразу ігрову карту.
Парк "Київська Русь"
Історико-культурний центр "Древній Київ" у парку "Київська Русь" – цікаве місце для дітей та дорослих. На десятку гектарів землі відобразили епоху Стародавньої Русі V-XIII століть у величних спорудах Київського Дитинця – трибуни та трони князів, фортеці, музеї історичного костюма, суднобудування, давньослов’янського зодчества тощо.
Сюди можна приїхати помилуватися стародавньою архітектурою, влаштувати пікнік на природі або посидіти в корчмі та поласувати справжньою українською кухнею. Не менш цікаво відвідати князівську стайню, покататися верхи, постріляти з лука і просто пофоткатися – приїжджайте і пориньте в дивовижну історію з головою.
- Де: Копачів (Київська область).
- Вартість одного квитка – 150 грн.
Осляча ферма "Osloff"
"Osloff" запрошує дітей та дорослих відпочити від міської метушні в оточенні мальовничої природи. На фермі мешкає багато видів осликів, з якими ви можете поспілкуватися, сфотографуватися і навіть погодувати їх.
Також на фермі є дитячий майданчик з батутами, можна покататися верхи на осликах та конях, поплавати на човні по озеру, посмажити шашлики та скуштувати осляче молоко з сиром власного виробництва – приходьте всією родиною та насолоджуйтесь природою у світі тварин.
- Де: Великі Дмитровичі (Київська область).
- Ціни: вартість для двох – 400 грн.
Прогулянка на квадроциклах
Класний і веселий спосіб провести час зі старшими дітьми – покататися всією родиною на квадроциклах. Це і прогулянка на природі, і крапля адреналіну, і незабутні емоції.
Це проводиться у супроводі інструктора. Самостійно керувати малокубатурним квадрациклом можуть діти від 12 років, а дітей трохи молодше можна посадити спереду – це не менш цікаво.
Дзеркальний лабіринт
Атракціон "Дзеркальний лабіринт" – яскравий, привабливий та порадує дітей будь-якого віку. Тут на вас чекає велика кількість нескінченних дзеркальних коридорів, веселий сміх та азарт гри кольору, світла та музики – все це забезпечить вибух позитивних емоцій.
- Де: Академіка Заболотного вулиця, 37 (метро Теремки).
- Ціна: 150 грн.
Боулінг
Дітей забавляє кидати кулі, збивати кеглі, відточувати влучність, змагатися, продумувати стратегію і просто веселитися всією сім’єю не менше, ніж дорослих.
Так-так, дітям вхід теж дозволено і навіть обов’язковий, так що плануйте на вихідних сходити з дітьми в боулінг. Це напрочуд азартне і одночасно медитативне заняття.
З 7-8 років вони вже вміло справляються із завданням.
Мініатюрна залізниця "miniland.ua"
Однією з родзинок Києва є унікальний інтерактивний музей мініатюр – Miniland.UA. Це найбільший залізничний макет в Україні, в якому автори відтворили автентичний колорит сучасної України. Тільки уявіть в одному приміщенні вмістилось півкілометра рейок, якими рухаються 35 точних копій локомотивів та 156 вагонів!
Тільки придивіться, – неймовірно, наскільки сильно в кожній деталі відчувається кропітка робота майстрів. У музеї мініатюрної залізниці у Києві буде цікаво у будь-якому віці, тож за нагоди обов’язково зводіть дитину помилуватися цим шедевром.
- Київ, вул. Степана Бандери, 34В, РЦ "Блокбастер".
- Час роботи: Ср, Чт, Пт з 15:00 до 20:00 і Сб-Нд з 11:00 до 20:00.
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Квест
Ідея сім’єю піти на квест популярна і дарує хорошу порцію веселощів і позитиву. Кількість цікавих сюжетів зростає, як і реальних відгуків, тому визначитися з вибором дуже просто.
Якщо ви тут ще не були, дуже рекомендуємо відвідати:
- "Пірати карибського моря:скриня мерця" у просторі "The House quest&party", з 14 років.
- "Секрети Юрського періоду" від "Family Quest", з 6 років.
- Аліса та інші цікаві квести у віртуальній реальності в клубі Flexagon, 8+.
Зоопарки
Не поспішайте одразу скролити вниз, адже в Києві є цікаві місця з красивими тваринами, яких так люблять діти. У "Зверополісі" ви проведете незабутній час у компанії милих пухнастиків. Вони допоможуть відволіктися, трішки розслабитися та подолати стрес.
- ТЦ "CosmoMultimall", вул. Вадима Гетьмана, 6, з 10 до 20:00
- РЦ "Blockbuster", просп. Степана Бандери, 34В, з 10 до 19:00.
Квитки: у будні від 230 дитячий та 250 грн дорослий; у вихідні та святкові дні від 250 для дітей та 270 для дорослих.
Виставка "Становлення української нації"
Щойно діти починають скаржитися на те, що історія у школі – нудний предмет, спробуйте сходити з ними до музею. Але не у звичайний, а в інтерактивний. У музеї "Становлення української нації" сподобається і дорослому, і дитині з 7-8 років. Формат виставки мультимедійний, з безліччю інсталяцій, історичних постатей, синхронним аудіо та відео поясненням. Для дітей продумані окремі стенди з адаптованою інформацією, вона легко читається та швидко запам’ятовується.
Окрім освітніх цілей виставка має дуже важливу та глибоку місію – відродження національної гідності та поваги до України і української нації, виховання дбайливого ставлення до традицій, культури та історії свого народу, патріотизму та свідомої громадянської позиції.
Де: Лаврська вулиця, 27 (вхід з вулиці Запечерної).
Коли: Пн-Нд з 09-10:00 до 17-20:00 (графік періодично змінюється, перед візитом уточнюйте час роботи).
Покататися на картах
"SkyMall Karting Kiev" – траса довжиною 500 м і шириною 10 м, на якій можна насолодитися швидкістю і адреналіном, отримати море емоцій. Це не просто активний відпочинок, а й можливість придбати перші навички водіння – для маленьких гонщиків є дитячі карти (зріст від 115 см та від 140 см). А свої досягнення можна оцінити у роздрукованому вигляді (траса обладнана телеметрією).
- Де: проспект Романа Шухевича (Генерала Ватутіна), 2Т, ТРЦ "SkyMall".
- Графік роботи: Пн-Чт 11:00-22:00, Пт 12:00-22:00, Сб-Нд 10:00-22:00.
- Ціна заїзду від 10 хв у вихідні: від 360 грн.
Аптека-музей на Подолі
Аптеку-музей у Києві радимо неодмінно включити до списку цікавих місць столиці та хоч раз зводити дитину сюди на екскурсію. Ви побуваєте в атмосферних приміщеннях, де працювали алхіміки, травники, знахарі, дізнаєтеся як за старих часів, за допомогою яких інструментів та сировини, вони створювали мікстури та ліки, почуєте цікаві загадкові історії.
- Де: Притисько-Микільська вулиця, 7.
- Графік роботи: Сб-Нд з 10:00 до 18:00.
Нагадаємо, раніше ми писали про ідеї ефектних нарядів та зачісок для новорічної вечірки. А також, у яких кольорах зустрічати Новий рік для привернення удачі.
Також ми зібрали всю інформацію щодо святкувань та встановлення ялинок у різних містах України.
А ще ми розповідали, які знаки зодіаку стануть батьками в 2024 році. А кому пощастить у рік Зеленого Дракона та які числа і кольори принесуть удачу в 2024.
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