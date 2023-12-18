Знищення техніки окупантів: СБУ показала відео [ Редагувати ]
Збройні сили України продовжують ефективно ліквідувати техніку російських військ. Протягом останнього місяця військові контррозвідники успішно усунули понад 90 об'єктів ворожої техніки. Про це повідомляє Служба безпека України.
Військові контррозвідники СБУ відзначили своє професійне свято феєрверками на позиціях окупантів. Наші воїни роздають вибухові "подарунки" росіянам на найгарячіших напрямках війни.
Зазначається, що за останній місяць їхніми силами уражено 93 цілі, серед яких:
- танки;
- БМП;
- БТР;
- ЗРК "Стріла-10";
- гаубиці "МСТА-Б";
- РЕБ "Поле-21";
- станція відеоспостереження "Муром-П";
- склади з БК і багато іншого.
А воїни 13 Головного управління військової контррозвідки СБУ готують окупантам ще більше "бавовни" - навіть там де ті не чекають.
Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відмовився коментувати плани армії на 2024 рік, зокрема щодо можливого проведення ще одного контрнаступу, який раніше був згаданий у німецькій пресі, з міркувань безпеки.
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