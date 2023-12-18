Прослуховування, виявлене в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, розглядається як спроба противника отримати конфіденційну інформацію щодо стратегічних планів Сил оборони. Про це свідчить офіційне заявлення представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрія Юсова, в ході ефіру телемарафону.

Це, звичайно, резонансна подія. Контррозвідувальні органи, СБУ, зокрема, мають розібратися в цій ситуації. Продовжується війна і ворог намагається різними способами отримати інформацію та вивчити наші плани.

За його словами, такі інструменти є дешевшими для ворога та економлять значні ресурси на полі бою.

Представник розвідки зазначив, що в ГУР очікують на результати розслідування.

Нагадаємо, у неділю, 17 грудня, в кабінеті Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виявили "прослушку", повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.